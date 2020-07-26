كشفت التقارير اليومية لآخر مستجدات الإحصائيات المتعلقة بجائحة كورونا عالميا والصادرة عن منظمة الصحة العالمية، ارتفاعا قياسيا بعدد الحالات الجديدة المؤكدة المُصابة بالفيروس منذ الـ 22 من الشهر الجاري.

وأظهرت أرقام التقارير، أن عدد الحالات الجديدة قفز من 202726 حالة في 22 من الشهر الجاري، إلى 284083 حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

ولا تزال منطقة الأمريكيتين تتصدر الترتيب العالمي بعدد الحالات الجديدة، والوفيات الجديدة، حيث أظهرت أرقام 24 ساعة الماضية أن حصة هذه المنطقة من الإصابات الجديدة بلغت 170611 من أصل 284083 إصابة عالميا، فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة في المنطقة نفسها 4074 وفاة من أصل 6270 وفاة عالميا.

يشار إلى أن إجمالي الإصابات عالميا بكوفيد-19 بلغ 15 مليونا و 581009، فيما بلغ عدد الوفيات الكلي 635173، وفق أرقام منظمة الصحة العالمية.