أعلنت الجوية الجزائرية، اليوم الإثنين، عن عملية إجلاء أخرى للمواطنين الجزائريين العالقين في فرنسا ولندن. وأوضح بيان الجوية الجزائرية، أن عملية الإجلاء الأولى ستكون بتواريخ 4 و5 و9 أوت الجاري نحو باريس، أما العملية الثانية ستنطلق نحو لندن يوم 9 أوت الجاري.

وأفاد ذات البيان، أنه في هذه العملية سيتمكن الرعايا الفرنسيون المتواجدون في الجزائر من العودة إلى بلدهم على متن هذه الرحلات. وستكون هذه الرحلات هي الأولى من نوعها منذ مارس الماضي، التي تقل رعايا فرنسيين من الجزائر بالإضافة إلى المقيمين على متن طائرات الإجلاء.

ودعت الجوية الجزائرية المعنيين والراغبين في الإجلاء والذين تتوفر فيهم كل الشروط، من مواطنين مقيمين ورعايا التواصل مع الوكالات التجارية على مستوى ساحة موريس أودان أو على مستوى الفندق الأوروبي، بالإضافة إلى الوكالة التجارية بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين.