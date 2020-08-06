قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه من الممكن أن يتوفر لقاح لفيروس كورونا في الولايات المتحدة قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الثالث من نوفمبر، في توقع أكثر تفاؤلا بكثير من التوقيت الذي يراه خبراء الصحة في البيت الأبيض.

وعندما سُئل في برنامج بإذاعة "جيرالدو ريفيرا" عن الموعد الذي قد يتوفر فيه لقاح للفيروس قال ترامب "في وقت أقرب من نهاية العام، يمكن أن يكون أقرب بكثير".

وردا على سؤال يقول "أقرب من الثالث من نوفمبر؟"، قال ترامب "أعتقد في بعض الحالات، نعم يمكن قبله، لكن في حدود ذلك الوقت".