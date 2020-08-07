أشرف عدد من الأئمة بولاية بشار على تسليم وجبة عشاء للمرضى و للأطقم الطبية بما فيها تلك المشرفة على متابعة وضعية المصابين بفيروس كورونا على مستوى مستشفى الشهيد ترابي بوجمعة.

وجاءت هذه المبادرة بتنسيق بين مجلس سبل الخيرات لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية بشار مع الجمعية الخيرية تواصل.

و قال القائمون هذه المبادرة أنه :" على أنها مواصلة للجهود المبذولة في مواجعهة الوباء ودعم المؤسسات والأطقم الطبية، نظم مأدبة عشاء للأطقم الطبية والشبه طبية والمرضى بمستشفى الشهيد ترابي بوجمعة سائلين المولى العلي القدير أن يرفع عنا الوباء والبلاء ."