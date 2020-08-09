تجاوزت الولايات المتحدة حاجز الخمسة ملايين حالة ممن أصيبوا بفيروس كورونا المستجد لتسجل ما لا يقل عن 5 ملايين و603 حالات حتى يوم الأحد.

ووفقا لإحصائيات "جامعة جونز هوبكنز" البحثية الأمريكية - نقلتها مصادر اعلامية اليوم الأحد - فإن ما لا يقل عن 162 ألفا و441 شخصا لقوا مصرعهم إثر الإصابة بالمرض.

وكانت "جامعة هوبكنز" قد سجلت أول حالة مصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في الـ 21 من شهر جانفي الماضي واستغرق الأمر 99 يوما ليصل عدد الحالات التي أصيبت بالفيروس مليون حالة في الـ 28 من شهر أفريل الماضي.

وبعد مرور 43 يوما اخرين وصلت عدد الحالات إلى مليوني حالة في الـ 10 من شهر يونيو الماضي، وبعد 28 يوما تجاوزت الأعداد الـ 3 ملايين حالة في الثامن من شهر جويلية الماضي.

وفي الآونة الأخيرة، لم يستغرق الأمر بالولايات المتحدة سوى 15 يوما إضافية لتتجاوز الإصابات بكورونا 4 ملايين حالة في الـ 23 من شهر جويلية الماضي، ثم بعد 17 يوما تجاوزت البلاد الـ 5 ملايين حالة.