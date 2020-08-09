كشف مصدر عليم للخبر ان وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة قد أمر مساء الاحد بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات العثور على شاب متوفي في ظروف غامضة.

وكانت وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية بالحمامات قد تدخلت لأجل تحويل جثة شاب متوفي، يبلغ من العمر حوالي 36 سنة، تم العثور عليه جثة هامدة معلقا بحبل(حبل خاص باللاقط الهوائي)، بأعلى درج البيت بمنزله العائلي بحي طريق الشريعة بالحمامات 15 كم جنوب غرب عاصمة ولاية تبسة.

وقد امر وكيل الجمهورية بعد المعاينة من طرف الشرطة العلمية بتحويل الجثة الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة، تحسبا لعملية التشريح وتحرير تقرير الطبيب الشرعي.