أكد والي ميلة عبد الوهاب مولاي في تصريح صفي له بأن عملية التكفل بجميع المتضررين من الهزة الأرضية لن تتوقف على منكوبي حي الخربة فحسب بل ستشمل كل المتضررين عبر البلديات الأخرى.

وأوضح المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بميلة بأنه وعقب الزيارات المتتالية لعدد من الوزراء فقد تقرر توزيع 184 وحدة سكنية لفائدة المتضررين على أن يتم تدعيمها بحصة إضافية أخرى إذا اقتضت الضرورة لإعادة إسكان جميع المتضررين المصنفة سكناتهم في الخانة الحمراء.

وأكد الوالي بأن السلطات على قدم وساق من أجل إتمام تهيئة 184 وحدة سكنية بفرضوة وربطها بمختلف الشبكات لتوزيعها في الموعد المحدد على العائلات المنكوبة.

وأضاف بأن الأولوية في التكفل بالنسبة للسكنات المصنفة في الخانة الحمراء على أن يتم التكفل بتقديم إعانات مالية حسب درجة التضرر بالنسبة للسكنات المصنفة في الخانات الاخرى.

وستكون نتائج للجنة التقنية المشكلة من مهندسين من الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء هي الوحيدة المخولة بتصنيف المنازل المتضررة وتقييم حجم الإضرار لمختلف المنشات.

و يذكر أن السلطات أوفدت 80 خبيرا لتقييم و متابعة الوضعية الناجمة عن الزلزال.