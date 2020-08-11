تلجأ الكثير من السيدات إلى تقشير البشرة، لما له من فوائد عديدة عليهن، إذ يلعب دورا كبيرا في التخلص من التجاعيد وإزالة البقع الداكنة التي قد تنتج عن التعرض المستمر لأشعة الشمس. ويستطيع التقشير أيضا أن يخلص البشرة من حب الشباب، والإحمرار الناتج عن الالتهابات، وإزالة الرؤوس السوداء، بجانب التخلص من الندبات الموجودة على الوجه.

وبعد إزالة شعر الوجه، قد تتعرض السيدات إلى مشكلات بالبشرة، وتضطرن إلى تقشيرها، باستخدام المرطبات. ومن ناحية أخرى تفضل بعضهن عمل ماسكات طبيعية لتقشير البشرة بعد إزالة الشعر، ومن بينها ماسك الكركم. و

خلال السطور التالية؛ يقدم لك "سيدتي. نت" ماسك الكركم لتقشير البشرة بعد إزالة الشعر، يمكنك استخدامه لترطيب البشرة والحصول على بشرة نضرة ومشرقة. ماسك الكركم لتقشير البشرة الدهنية إذا كنت من صاحبات البشرة الجافة، يمكنك وضع ماسك الكركم لتقشيرها.

ويتكون هذا الماسك من: - ملعقة كبيرة من دقيق الحمص وهو مقشر طبيعي يعمل على تفتيح لون البشرة ومحاربة البثور وامتصاص الدهون الزائدة التي تفرزها البشرة. - ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وهو مضاد طبيعي للالتهابات، ويساعد في علاج البثور وإحمرار البشرة. - ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي وهو أيضا مضاد طبيعي للالتهاب، ويساعد في محاربة البثور وعلاجها، وإزالة الإحمرار الذي يظهر على البشرة. – الحليب، إذ يعمل بدوره على تفتيح لون البشرة، وترطيبها ومعالجة التهاباتها. ويتم بمزج المكونات للحصول على خليط يتم وضعه على البشرة بعد غسلها جيدا، ونتركه حتى يجف تماما، ثم غسلها بماء فاتر، وتدليك الوجه بحركات دائرية لعمل تقشير للبشرة، ثم غسل الوجه بالكامل بالماء البارد، وترطيبه جيدا.

ماسك الكركم للبشرة الجافة إذا كنت من صاحبات البشرة الجافة، وترغبين في الحصول على بشرة نضرة بعد إزالة الشعر الموجود بها، يمكنك وضع ماسك الكركم، إذ يساعد على تفتيحها وترطبيها، ويزيد نسبة الكولاجين، كما يزيل آثار الندوب. ويتكون هذا الماسك من: - ملعقتان من مسحوق الكركم. - ملعقتان من جوز الهند. - ملعقتان من ماء الورد. ويتم بمزج المكونات وتكوين خليط، ووضعه على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم غسله بالماء الفاتر، وإذا تم تكرار هذا الماسك مرتين أسبوعيا، سيتم الحصول على بشرة رطبة ومشرقة.