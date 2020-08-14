كشف مصدر عليم لـ "الخبر" أن مصالح الأمن المختصة قد فتحت تحقيقا بعد اكتشاف بيت مشعوذ بحي عمارات الأقواس وسط مدينة تبسة.

الحادثة التي خلفت حالة من الاستياء وسط السكان بعد إخراج طلاسم المشعوذ من صور لأشخاص معروفين من كل الأعمار ومن الجنسين وأغراض أخرى منها أقفال الأبواب وقطع قماش وأواني منزلية وملابس شخصية كتبت عليها أسماء عديدة .

وفور تبليغ الشرطة تم القبض عليه بعد محاولة فرار فاشلة ويخضع حاليا لجلسة استماع على مستوى الضبطية القضائية في انتظار مثوله أمام وكيل الجمهورية.