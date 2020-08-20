نبّهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تزايد عدد الإصابات بكورونا في ليبيا أكثر من 15 مرة ، ما يفاقم الأزمة الإنسانية في البلد الذي يشهد نزاعا مسلحا.



وارتفع العدد خلال أقل من شهرين من 571 إلى 9 آلاف إصابة، وفق بيان للجنة الصليب الأحمر تلقت "الخبر" نسخة منه، حيث عبرت اللجنة عن قلقها إزاء هذا التزايد السريع.



وقال رئيس اللجنة بيتر ماورير للصحافيين "هناك تدهور مستمر للوضع الإنساني في ليبيا"، مشيرا إلى استنفاذ كثير من العائلات مدخراتها عقب تسعة أعوام من النزاع.



وشدد المسؤول بعد عودته من ليبيا على تزايد عدد الأشخاص الذين يعتاشون على المساعدة الإنسانية، مع اضطرار كثير من العائلات لمغادرة منازلها هربا من القصف الذي دمر أيضا مرافق صحية وبنى أساسية، علاوة على انهيار اقتصاد البلاد.



وأضاف أن هذه الأزمة "فاقمها كوفيد-19".



وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يحتاج نصف مليون شخص على الأقل لرعاية صحية، كما يهدد النزاع والوباء وانهيار الاقتصاد بمفاقمة أوضاع مئات آلاف المدنيين.



والتقى بيتر ماورير في بنغازي بالمشير حفتر، ومسؤولي الهلال الأحمر الليبي الذي يكافح كوفيد-19. عقب ذلك، انتقل إلى طرابلس ليجتمع مع رئيس الحكومة فايز السراج.