أعلنت إدارة نادي بارادو الناشط في الرابطة الأولى المحترفة اليوم الأربعاء، عن تعيين المدرب الفرانكو جزائري حكيم مالك، على رأس العارضة الفنية، خلفا للمدرب البرتغالي فرانشيسكو شالو.

ورحب نادي بارادو على موقعه الرسمي بقدوم المدرب مالك، بوضع منشور يحمل صورة المدرب الجديد وبعبارة "مرحبا بك أيها المدرب".

وسبق للمدرب حكيم مالك (48 سنة) وأن شغل منصب مدرب مساعد في فريق مولودية الجزائر رفقة الفرنسي بيرنارد كازوني خلال مناسبتين 2017 و 2019، بالإضافة إلى إشرافه على فريق مولودية العلمة خلال موسم 2010. أما على الصعيد الدولي فقد عمل كمساعد مدرب في فريق نيم الفرنسي سنة 2014، وهو نفس المنصب الذي شغله في نادي أجاكسيو سنة 2016، لينتقل بعدها إلى قطر للعمل أيضا في منصب مدرب مساعد في نادي الخور سنة 2018.

جدير بالذكر، أن إدارة بارادو قررت الأسبوع الفارط الإستغناء عن خدمات المدرب البرتغالي، فرانسيسكو شالو (56 سنة)، الذي أشرف على التشكيلة خلال موسمين، حيث استلم مقاليد العارضة الفنية سنة 2018 خلفا للمدرب الإسباني، جوسيب نوغاس.

وقد تميزت فترة التقني البرتغالي، بمشاركة تاريخية لنادي بارادو في منافسه كأس الكونفدرالية الإفريقية، وبلوغه دور المجموعات خلال طبعة الموسم الماضي.

واحتل فريق بارادو خلال الموسم 2019/ 2020 والذي تقرر إيقافه بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، الصف العاشر برصيد 26 نقطة بمعية اتحاد بلعباس.