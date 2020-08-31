توفي شخصان وأصيب 241 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث مرور سجلت عبر عدة ولايات من الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأفادت اليوم الإثنين حصيلة لمصالح الحماية المدنية، أنه تم تسجيل ست وفيات غرقا في البحر بكل من ولايات الجزائر، بجاية، تيبازة، جيجل ومستغانم.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19)، قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، بـ 50 عملية تحسيسية عبر 11 ولاية تذكر من خلالها المواطنين بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، إضافة إلى 73 عملية تعقيم مست منشآت وهياكل عمومية وخاصة، بالإضافة الى مجمعات سكنية وشوارع عبر 15 ولاية.

من جهة أخرى، قام جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية بإخماد 41 حريقا أدى الى إتلاف 538 هكتار من الغابات، 1.055 هكتار من الأدغال، 1.380 حزمة تبن وكذا 5.136 شجرة مثمرة و 100 نخلة.