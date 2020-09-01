أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس الإثنين، أمرا ملكيا بإنهاء خدمة عدد من القادة العسكريين إلى جانب إعفاء أمير منطقة الجوف من منصبه وإحالتهما مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع للتحقيق.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، محمد بن سلمان، أحال إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع تم رصدها وطُلب التحقيق فيها.

وأشارت "واس"، إلى أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وجدت فسادا ماليا في وزارة الدفاع مرتبطا بالفريق الركن، فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، والأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين.

وأكدت "واس" أنه إنهاء خدمة الفريق الركن، فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق. واعفاء الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، ويحال للتحقيق. كما أحيل على التحقيق أربعة ضباط في الجيش وهم (يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، محمد بن عبد الكريم بن محمد الحسن، فيصل بن عبد الرحمن بن محمد العجلان، محمد بن علي بن محمد الخليفة).

وتتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه.

وأضاف الأمر الملكي أن ولي العهد عين اللواء مطلق بن سالم بن المطلق الأزيمع قائدا للقوات المشتركة بدلا من الأمير فهد.