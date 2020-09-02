تراجع عدد المصابين بكوفيد 19، بشكل ملحوظ بالمؤسسة الاستشفائية بمازونة في غليزان على حد تصريح مديرها خزروني الذي كشف لـ"الخبر" أن عدد الحالات المتواجدة بالمستشفى لا تتعدى خمس حالات، مع تسجيل صفر حالة بالإنعاش، حيث أن المشكوك فيهم يخضعون للسكانير ومن ثمة يمكثون ما بين 3 إلى 10 أيام بمصلحة كوفيد التي يسهر عليها طاقم خاص.

بالمقابل أبدى مواطنو الجهة ارتياحا شديدا بهذا العدد متمنين زوال الإصابات بالمنطقة التي عاشت دوامة أحزان بسبب فيروس كورونا.