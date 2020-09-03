قامت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول في غليزان من تفكيك جمعية أشرار مختصة في سرقة المنازل متكونة من 7 أشخاص واسترجاع جميع المسروقات،وهذا بناء على شكوى تقدم بها الضحية إلى ذات المصالح مفادها تعرض مسكنه إلى السرقة بالكسر من قبل مجهولين.

و قد أفضت التحريات إلى تحديد وتوقيف المشتبه فيهم مع استرجاع كافة المسروقات المتمثلة في أجهزة كهرومنزلية و طاقم من المعدن الأصفر و جهاز إعلام ألي محمول،وقد أحيل اللصوص على وكيل الجمهورية.