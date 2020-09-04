أصيب سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة بجروح متفاوتة الخطورة منهم اثنين في حالة وصفت بـ"الحرجة" في حادث سير وقع ليلة الخميس إلى الجمعة ببلدية وادي الشعبة (باتنة)، حسب ما علم اليوم الجمعة من مديرية الحماية المدنية بالولاية.

وأوضح المكلف بالإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية بالولاية الملازم، زهير نكاع، أن الحادث نجم عن اصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين على الطريق الوطني رقم 77 بالمكان المسمى "بوكعبن" مما تسبب في تحطم شبه كلي للمركبتين.

وقد تدخلت فرق وحدة القطاع لمنطقة حملة مدعمة بعناصر الوحدة الرئيسية إلى عين المكان، حيث قدمت الإسعافات الأولية للجرحى قبل نقلهم على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي بباتنة.

وذكر المصدر أن المصالح الأمنية المختصة إقليميا قد فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادث بدقة.