أقدم شاب ، مساء اليوم ، بذبح نفسه من الوريد إلى الوريد بمحاذاة متوسطة بوزراد حسين ببلدية عنابة .



وحسب مصادر عليمة فإن الحادثة التي وقعت بعد المغرب أثارت هلع وسط المارة ، و أن الفاعل شاب ينحدر من الجزائر العاصمة كان يجلس في كرسي على قارعة الطريق ، و عندما علم بقدوم الشرطة نحو من أجل القبض عليه كونه مبحوثا عنه قام بفعله ، حيث استل سكينا و ذبخ نفسه ، ما جعل الدماء تنزف منه بكميات كبيرة خلال وقت قصير ، وهو ما جعله يلفظ أنفاسه الأخيرة في مكان الحادث .



وقد تم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعة وسط استياء و ذهول كبير في أوساط المارة ، في حين فتحت الجهات الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة .



