أشارت دراسة جديدة إلى أن 70 بالمائة على الأقل من مرضى "كوفيد-19" يعانون من مشاكل في الرئة بعد أشهر من مغادرة المستشفى.

وفحص الباحثون في مقاطعة خنان بالصين، 55 مريضا تعافوا وسُمح لهم بالذهاب إلى العمل، وفقا للنتائج المنشورة في مجلة EClinicalMedicine.

وتقول الدراسة إن أربع حالات فقط اعتبرت شديدة، على الرغم من أن أيا منها لم تتطلب جهاز التنفس الصناعي.

ولكن بعد ثلاثة أشهر من خروجهم من المستشفى، ما زال العديد من المرضى يعانون من الأعراض المزمنة. واشتكى ما يقرب من الثلثين من مشاكل تشمل ضيق التنفس والسعال ومشاكل الجهاز الهضمي والصداع.

وعلى الرغم من عدم وجود مشاكل في الرئة، إلا أن الغالبية يعانون الآن من مشاكل في الجهاز التنفسي.

ووجد الباحثون أن 39 من المرضى يعانون من تشوهات في الرئة، في فحوصات التصوير المقطعي المحوسب، وأن واحدا من كل أربعة مرضى عانى من ضعف وظائف الرئة في اختبارات التنفس.

وتأتي النتائج وسط أدلة متزايدة على مرضى كانوا أصحاء سابقا، يعانون من أعراض محيرة بعد أشهر من اختبارهم السلبي.

وقال مدير المعاهد الوطنية للصحة الدكتور فرانسيس كولينز، الذي لم يشارك في الدراسة ولكنه راجع النتائج، إن الدراسة "تشير بالتأكيد إلى أنه بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين نُقلوا إلى المستشفى بسبب "كوفيد-19"، فإن استعادة وظائف الرئة الطبيعية قد تستغرق فترة من الزمن".

وكتب قائلا: "للمضي قدما، سيكون من المهم إجراء دراسات أكبر وأطول أجلا للتعافي من "كوفيد-19"، لدى الأشخاص من خلفيات متنوعة لمواصلة معرفة المزيد حول معنى النجاة من المرض".