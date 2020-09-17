أعلنت وزارة الصناعة، اليوم، بعث الأرضية الرقمية المخصصة للتسجيلات الأولية الالكترونية طبقا للأنظمة المحددة لنشاطات تصنيع المركبات ووكلاء المركبات الجديدة، انطلاقا من يوم الأحد 20 سبتمبر 2020.

وأضاف البيان أن المتعاملين ملزمين على تحديد موعد مع مصالح الوزارة لايداع الملف للتسجيلات الأولية.

وكانت "الخبر" أشارت في العدد الصادر اليوم، عن التأخر المسجل في إطلاق التسجيلات ما قد يتسبب في التخلف عن الموعد المعلن عنه لبداية استيراد وتصنيع السيارات، ما عجل بالوزارة لإصدار البيان في ساعة متأخرة من مساء اليوم.