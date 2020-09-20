قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيوافق على اتفاق يتيح لتطبيق تيك توك الشهير لمقاطع الفيديو القصيرة العمل في الولايات المتحدة بعد تهديده بحظر التطبيق المملوك للصين في أوت.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه "سيبارك" الاتفاق مع شركة "أوراكل" بعد أن عالجت المخاوف المتعلقة بالأمن القومي الأميركي.

كما وصف الرئيس الأميركي الاتفاق المبدئي بين تيك توك وشركتي أوراكل وولمارت الأميركيتين بـ"الرائع"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

ويستخدم حوالي 100 مليون أميركي تطبيق تيك توك.

وقد عبر المسؤولون الأميركيون عن قلقهم بشأن بيانات المستخدم وإمكانية حصول الصين على تلك البيانات.