يصاب العديد من الأشخاص بتشقق كعب القدم وخاصةً النساء، ويتسبب في خشونة منطقة الكعب والشعور بآلام عند المشي، وقد تصل إلى مضاعفات أخرى مثل حدوث جروح بسبب تشقق الجلد.

يعتبر تشقق كعب القدم من المشكلات الجلدية الشائعة لدى كثير من الأشخاص، ويتسبب في مظهر وملمس مزعج بالجلد. يرتبط تشقق كعب القدم بموسم الشتاء نتيجة لجفاف الطقس، ولكنه قد يحدث في موسم الصيف أيضاً. هناك بعض الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة بتشقق كعب القدم، وتشمل

1- عدم ترطيب الجلد: يحتاج الجلد إلى الترطيب من الداخل والخارج، وفي حالة عدم ترطيبه جيداً وخاصةً في موسم الشتاء، فسوف تزداد فرص الإصابة بالتشققات.

ـ 2 استخدام الماء الساخن في الاستحمام : عند القيام باستخدام الماء الساخن في الاستحمام، فإنه يمكن أن يساعد في تجريد الجلد من الزيوت التي تساعد في ترطيبه، وبالتالي إصابته بالجفاف.

3- فرك القدم دون ترطيبها: يقوم بعض الأشخاص بفرك كعب القدم وهو جاف دون ترطيبه للتخلص من الجفاف، وهذا خطأ شائع يزيد من جفافه وتشققه.

4-المشي بقدم حافية: هناك مجموعة من الفوائد للمشي بقدم حافية، ولكن يمكن أن تزداد فرص التشقق والجفاف عند الاستمرار في هذه العادة.

5- الإصابة بمرض السكري يمكن أن يساهم مرض السكري في مزيد من جفاف الجلد في مختلف مناطق الجسم ومنها منطقة القدم والكعب، وهذا بسبب تلف الأعصاب في القدمين الذي ينتج عن اضطرابات السكر في الدم.

6- السمنة: تزيد السمنة من فرص الإصابة بتشقق الكعب، وذلك نتيجة الوزن الزائد الذي يضغط على هذه المنطقة، مما يؤدي لتوسعها، ولا يتمكن الجلد الجاف من التعامل مع الضغط والتشققات. يمكن أن يتسبب جفاف كعب القدم الشديد وتشققه في الشعور بالأم عند المشي أو الوقوف نتيجة الضغط على هذه المنطقة، كما يمكن أن يؤدي إلى حدوث نزيف من بعض مناطق الكعب.

وبالتالي تسمح التشققات للبكتيريا والفيروسات أن تدخل إلى القدم، مما يزيد من فرص الإصابة بالعدوى وتلوث الدم وما يعقبها من مشكلات صحية عديدة. تساعد بعض الطرق الطبيعية في علاج تشقق الكعب وهي:

1- ترطيب الجلد جيداً: يجب الاهتمام بترطيب الجلد، وذلك عن طريق شرب كميات كبيرة من الماء إلى جانب استخدام الكريم المرطب يومياً.

وتساعد بعض الوصفات الطبيعية في ترطيب الجلد مثل استخدام هلام الألوفيرا وبعض الزيوت الطبيعية وأبرزها زيت جوز الهند وزيت الزيتون.

ينصح بوضع الزيوت على منطقة الكعب والبدء في تدليكها قليلاً ثم تركها لتجف، والأفضل هو تركها على الجلد طوال الليل.

2- تجنب الماء الساخن: يتسبب الماء الساخن في زيادة جفاف الجلد لأنه يخلصه من الزيوت التي تساعد في ترطيبه، ولذلك ينصح بالاستحمام بماء فاتر، وعدم وضع القدمين في ماء ساخن، وكذلك ينصح بعدم الاستحمام لمدة تتجاوز 10 دقائق.

وبعد الاستحمام، يجب التأكد من تجفيف القدمين والكعبين جيداً.

3- تجنب المواد الكيميائية على الجسم: تشكل المواد الكيميائية ضرراً كبيرة على الجلد، ولذلك ينصح باختيار الكريمات والمستحضرات الطبيعية والتي لا تحتوي على مواد كيميائية أو مواد معطرة.

4- استخدام أداة تقشير الجلد: يساعد تقشير الجلد في التخلص من الجلد الميت، ولكن يجب القيام بترطيب الجلد من خلال وضعه في الماء الفاتر قبل البدء في تقشيره بواسطة الأداة المخصصة لذلك. يفضل القيام بالتخلص من الجلد الميت مرة إلى مرتين أسبوعياً. وفي حالة تقشير الجلد في صالون التجميل، فيجب استخدام الأدوات الشخصية للتأكد من نظافتها وتعقيمها، ولتفادي انتقال أي ملوثات إلى الجلد.

5- ارتداء جوارب أثناء النوم: ينصح بارتداء الجوارب أثناء النوم بعد وضع كريم مرطب على الجلد والاستمرار في هذا يومياً لتعزيز ترطيب كعب القدم وتخليصه من التشققات. ويجب اختيار جوارب مصنوعة من القطن بنسبة مائة بالمائة