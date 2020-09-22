تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، استمرار تساقط الأمطار الرعدية على عدة ولايات بشرق ووسط البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه باللون الأصفر على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك" أن أمطارا رعدية ستميز بداية من زوال اليوم، ولايات باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة وسوق أهراس.

وأضاف ذات المصدر أن صلاحية النشرية تمتد من الساعة الثالثة بعد الزوال (00:15) إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

من جهة ثانية يستمر تهاطل الأمطار الرعدية من صبيحة اليوم إلى غاية منتصف النهار على ولايات بسكرة، الأغواط والجلفة، وتتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين 15 و20 ملم محليا.