تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر البارحة من توقيف شخص خطير، ينحدر من ولاية بومرداس ويقيم بحيي القصبة و باب الزوار، ينتحل هويات وصفات إطارات سامية برئاسة الجمهورية وبعض مؤسسات الدولة، حسبما ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني .

وأوضحت خلية الاتصال والصحافة بالمديرية في بيان أن "الشخص الذي كان يستعمل بطاقات هوية ضبطت بحوزته منسوبة لأشخاص آخرين من ولايات الوطن، باتصاله مع موظفين في مختلف القطاعات للتوسط لدى الجهات الوصية بغرض تقديم خدمات تخص مسارهم المهني المتعلقة بالتعيينات في المناصب والتحويلات بهدف حصوله على مزايا و مبالغ مالية".

وأضافت أن "التحريات الأولية أفضت إلى أن هذا الأخير محل أمر بالقبض، نشاطه الإجرامي يمتد إلى عدة ولايات، وسبق تورطه في عدة قضايا مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال، التهديد بالقتل، انتحال وظيفة عسكرية، النصب وانتحال هوية الغير، إهانة موظف أثناء تأدية المهام وإهانة هيئة نظامية"، مشيرة إلى أن "التحقيق مفتوح تحت إشراف السلطات القضائية المختصة".

ودعت المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها كل من تعرض لعملية نصب أو احتيال في هذا الإطار التقدم إلى مصالح أمن ولاية الجزائر.