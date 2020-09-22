أوقفت اليوم فرقة البحث والتدخل للشرطة القضائية بالوادي بارون مخدرات بحوزته 20 كلغ من المخدارت.

وأفادت مصالح الشرطة بأن تفاصيل العملية تعود إلى استغلال عناصر الفرقة لمعلومات تفيد بعزم أحد الأشخاص إدخال كميات معتبرة من المخدرات لعاصمة الولاية حيث انطلقت على الفور عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات عـن المشتبه فيه، والترصد لتحركاته إلى أن تمكنوا من توقيفه على متن سيارة سياحية بإقليم الولاية بعد إخضاع المركبة للتفتيش الدقيق عثر بداخلها على كمية من المخدرات على شكل صفائح قدر وزنها بـ 20 كلغ.

وقد تم تحويل الموقوف مع المركبة إلى مقر الفرقة لاستكمال إجراءات التحقيق، ثم تمت إحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي الذي أمر بإيداعه الحبس عن جناية الحيازة لغرض البيع وتصدير واستيراد ونقل المخدرات بطريقة غير مشروعة عن طريق جماعة إجرامية منظمة.