يتواجد حاليا على مستوى أمن ولاية بشار شيخ في العقد السابع من العمر، تم توقيفه من طرف أفراد الشرطة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بشـار، ممتهنا للعرافة والتنبؤ بالغيب بحوزته سلاحا ناريا.

وحسب المعلومات المستقاة من خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية بشار، فإن وقائع القضية تعود لاستقبال الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بشـار، شكوى ضحية مفادها تعرضه للتهديد بواسطة سلاح ناري من طرف شخص معروف بامتهانه للشعوذة، على الفور تم تشكيل قوة أمنية واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة، مع مباشرة إجراء تفتيش منزل المشتبه به بموجب إذن صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، أين مكنت العملية من توقيف المشتبه به. هذا الأخير، ومن خلال عملية التلمس الجسدي، ضُبِط بحوزته سلاح ناري قبضي و03 خراطيش نارية.

وتم حجز الأغراض والأدوات المستعملة في اقترافه لأفعال النصب، العرافة والتنبؤ بالغيب، متمثلة في: كتب، طلاسم، بقايا جافة لحيوانات برية، وأغراض مختلفة تستعمل في الشعوذة، مبلغ مالي 10.000 دج كعائدات نشاطه الإجرامي، وكذا مصحف شريف مشوَّه.

وذكر ذات المصدر، أن المشتبه به الموقوف في العقد السابع من العمر، سيتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، بموجب ملف قضائي يحمل الوصف التالي حيازة وحمل سلاح ناري بذخيرته من الصنف 04 بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، النصب باستعمال سلطة خيالية وبإحداث الأمل عن واقعة وهمية، امتهان مهنة العرافة والتنبؤ بالغيب.