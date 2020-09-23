توقعت عالمة الفيروسات الإيطالية، روبرتا كابوا، انتهاء الأزمة الصحية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ربيع عام 2022.

وقالت الأستاذة بجامعة فلوريدا الأمريكية، في تصريح لإحدى قنوات التلفزة الإيطالية "متى سنخرج من حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا؟ برأيي، في ربيع 2022.

سيكون خريف 2021 بداية عودة تدريجية إلى الوضع الطبيعي".

وأضافت كابوا "لا أعتقد أن اللقاح سيصل إلى عدد كبير من الناس بحلول نهاية العام.

اللقاح أداة لا يمكننا وضع كل توقعاتنا عليها. نحن بحاجة إلى حلول مرنة".

ورأت خبيرة علم الفيروسات الإيطالية أن "هذا الوباء خاص جدًا لأسباب عديدة: هذا فيروس لم لا نعرفه. في القرن الماضي كانت هناك 4 أوبئة أثرت حتى على الذين لديهم مناعة معينة ضد فيروسات الإنفلونزا. وهذا الوباء خاص، حتى لو أن الفيروس أظهر عدوانيته في عدد محدود من الحالات".