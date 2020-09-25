تمكنت مساء أمس، الوحدات البحرية بالموقع شمال شرقي جزيرة جالطة من نقل 11 مهاجرا جزائريا، على متن القطعة البحرية العسكرية بعد عطب مركبهم، حسب ما أفادت وسائل إعلام تونسية.

وأشار بلاغ صادر، اليوم الجمعة، عن وزارة الدفاع التونسية، أن هؤلاء الأشخاص صرّحوا أنهم أبحروا من سواحل مدينة عنابة (الجزائر) صباح يوم الإثنين 21 سبتمبر الجاري بنيّة اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه أوروبا وقد تم نقلهم إلى ميناء طبرقة وتسليمهم إلى السلطات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.