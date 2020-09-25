قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إن معدل الطلب الكبير على لقاح الإنفلونزا الموسمية في خضم جائحة(كوفيد-19) قد يؤدي إلى نقص في هذه اللقاحات، داعية الدول التي ليس لديها جرعات كافية من لقاح الأنفلونزا لتحديد أولوياتها من أجل العاملين في المجال الصحي وكبار السن، وفق الإرشادات الجديدة للمنظمة.

وقالت آن موين مسؤولة التطعيم في المنظمة التابعة للأمم المتحدة,في مؤتمر صحفي بجنيف:"إن الطلب على لقاح الإنفلونزا قد ارتفع حيث تسعى الدول إلى الوقاية من هذا المرض حتى تبقى أسرة المستشفيات متاحة لمرضى ( كوفيد-19).

كما تحدثت موين عن أنباء إيجابية من نصف الكرة الجنوبي، حيث أصيب عدد أقل بكثير من الأشخاص بالأنفلونزا مقارنة بالسنوات السابقة.