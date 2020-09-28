هل تعاني من انتشار الكلف والنمش والبقع السوداء في مناطق مختلفة من بشرتك؟ فيما يلي أبرز الطرق للتخلص منها:

علاج النمش والكلف والبقع السوداء

* النمش (Freckles) هي بقع صغيرة (غالبًا غير مؤذية) تظهر على الجلد، تكون بنية اللون بسبب احتوائها على صبغة الميلانين، وعادةً ما يكون التعرض للشمس والعامل الجيني أبرز عوامل ظهورها.

*الكلف (Melasma) هو مشكلة جلدية غير مؤذية تتمثل بظهور بقع غامقة على الجلد، وهو شائع عند النساء أكثر من الرجال وخاصةً في فترة الحمل، غالبًا ما يتركز ظهوره في منطقة الخدين، الجبين، جسر الأنف، والذقن، ومن الممكن ظهوره على العنق والساعدين. *البقع السوداء (Liver spots) المعروفة بأسماء أخرى مثل (بقع الشمس، بقع العمر، بقع الشيخوخة، البقع الكبدية)، وهي بقع صغيرة، مسطحة، أغمق من لون الجلد، تظهر نتيجة الزيادة في إنتاج صبغة الميلانين في الجلد. وكونها تسمى ببقع العمر لا يعني أنها تظهر فقط حين تتقدم بالسن، فمن الممكن أن يكون التعرض المتكرر لأشعة الشمس، أو امتلاك بشرة فاتحة، أو الاستعمال المتكرر لأسرة التسمير الصناعي أحد أسباب ظهورها.

ـ علاج النمش والكلف والبقع السوداء: فيما يلي نذكر أبرز طرق العلاج الطبي للتخلص من النمش والكلف والبقع السوداء وخلطات طبيعية للتخفيف منها، إذا كنت ترغب بالتخلص من النمش فإليك أهم الطرق التي قد تساعدك على التخلص منه:

* الكريم الواقي من الشمس بالطبع فإن الكريم الواقي من الشمس لن يخلصك من النمش الموجود مسبقًا، لكنه يساعد في منع ظهور نمش جديد. ويجب مراعاة ما يلي عند تطبيق واقي الشمس على الجلد: أن يكون الكريم بعامل حماية من الشمس 30 أو أكثر (SPF 30). تطبيقه كل ساعتين، ومباشرة بعد السباحة. تطبيقه طوال السنة حتى في الأيام الباردة. تطبيقة قبل 15 دقيقة من التعرض للشمس.

*العلاج بالليزر حيث يقوم العلاج بالليزر على استخدام ذبذبات مركزة من الضوء تستهدف النمش، وأظهرت دراسة أن العلاج بأشعة الليزر ساعد على التخلص من 50% من النمش عند 62 مشارك. *الجراحة بالبرودة الشديدة (Cryosurgery) وذلك باستعمال البرودة الشديدة على شكل (النيتروجين السائل) لتجميد وتدمير الخلايا غير الطبيعية، وهذه الطريقة بشكل عام أمنه، ونادرًا ما تسبب الندوب.

*الكريمات الموضعية وتعمل هذه الكريمات على تثبيط إنتاج الميلانين، ومن الأمثلة عليها:

كريمات التبييض (Fading cream / Bleaching cream): تحتوي كريمات التبييض على (الهيدروكينون) الذي يعتقد بأنه يثبط إنتاج الميلانين، ويفتح البشرة. الكريمات المحتوية على مركبات فيتامين أ (Retinoid cream): حيث تقوم على تثبيط الخلايا المنتجة للميلانين المعروفة باسم الخلايا الصبغية. (Melanocyte)

*التقشير الكيميائي هو استخدام مقشر كيميائي للبشرة برقم هيدروجيني (pH) عالٍ يقارب 2.0 مما يعالج التصبغات و يعمل على توحيد لون البشرة.

* الخلطات الطبيعية وهناك العديد من الخلطات الطبيعية التي قد تساعد في التخلص من النمش وتوحيد لون البشرة، نذكر منها:

ـ عصير الليمون: وذلك بتطبيقه على البشرة باستخدام قطنة، ثم غسله.

ـ العسل: عن طريق مزجة مع الملح أو السكر لعمل منظف للبشرة.

ـ اللبن: وذلك عن طريق تطبيقه على البشرة لدقائق ثم غسله بماء دافىء.

ـ الكريمة الحامضة: حيث لها تأثير مشابه للبن، وتوضع على البشرة مباشرة لدقائق ثم تغسل.

ـ البصل: وذلك بفرك البصل مباشرة على البشرة ثم يغسل بماء دافئ، حيث يعمل البصل كمقشر للبشرة.

*طرق التخلص من الكلف إذا كان الكلف نتيجة للحمل أو تناول حبوب تنظيم النسل، فمن الأرجح أنه سيزول تلقائيًا بعد الولادة أو التوقف عن استخدام الحبوب، وإذا أردت اللجوء للعلاج فهناك العديد من الطرق للتخلص من الكلف، نذكر منها:

ـ كريم واقي للشمس: حيث يقوم بحماية البشرة ويطبق كما أسلفنا سابقًا.

ـ الألوفيرا: حيث أظهرت دراسة أجريت على امرأة حامل وجود تحسن ملحوظ بالنسبة للكلف بعد استعمال الألوفيرا، حيث يستخرج الجل الموجود في نبات الألوفيرا وعمل مساج لمنطقة الكلف لمدة دقيقتين، ثم يترك لمدة 15-20 دقيقة ويغسل بعدها بماء فاتر.

ـ عصير الليمون: وذلك بتطبيقه على الكلف ثم غسله بعد دقائق، حيث يعمل على تفتيح البشرة.

ـ خل التفاح: وذلك بخلطه مع كمية مساوية من الماء أو كمية مساوية من عصير البصل، ثم يطبق على الكلف، يترك إلى أن ينشف ثم يغسل بماء فاتر.

ـ الكركم: وذلك بعمل عجينة من مزج 5 ملاعق من الكركم مع 10 ملاعق من الحليب، تطبق العجينة على الكلف وتترك لمدة 20 دقيقة ثم تغسل بماء دافيء.

ـ الهيدروكينون: الذي يعمل على تفتيح المناطق الداكنة بسبب الكلف و يتوفر على شكل جل أو كريم.

ـ الكورتيكوستيرويد (الستيرويد القشري) و التريتينوين (مركبات فيتامين أ): حيث تعمل هذه المركبات على تفتيح البشرة وبالتالي تساعد على التخلص من الكلف.

ـ الكريم المركب: وهو مزيج بين الهيدروكينون و الكورتيكوستيرويد و التريتينوين.

ـ كريمات أخرى: مثل الكريمات المحتوية على حمض الأزيلاك (Azelaic acid) أو حمض الكوجيك. (Kojic acid)

الإجراءات الطبية: إذا لم تف الكريمات الموضعية والطرق الطبيعية بالغرض فهناك خيارات أخرى مثل (التقشير الكيميائي، تسحيج الجلد ، الكشط الجلدي، العلاج بالليزر، العلاج بالضوء، استخدام تقنية المايكرونيدل).

طرق التخلص من البقع السوداء لا تعتبر البقع السوداء خطيرة ولا تسبب مشاكل صحية، و فيما يلي نذكر أبرز الطرق للتخلص منها:

ـ الوصفات الطبية: قد يقوم الطبيب بوصف كريمات التفتيح (التبييض) التي تحتوي عادةً على الهيدروكينون أو التريتينوين (مركبات فيتامين أ)، حيث تساعد هذه الكريمات على تخفيف البقع السوداء تدريجيًا، ويجب تطبيق واقي الشمس أثناء العلاج وبعد الانتهاء منه لحماية البشرة.

الإجراءات الطبية: وهناك العديد من الإجراءات الطبية التي قد تساعد على التخفيف من البقع السوداء منها:

ـ العلاج بالضوء المكثف: عبر استعمال موجات ضوئية تخترق خلايا البشرة وتدمر صبغة الميلانين.

ـ التقشير الكيميائي: وذلك بإزالة الطبقة الخارجي من البشرة والسماح لخلايا جديدة بالنمو. ـتسحيج الجلد: من خلال إزالة الطبقة الخارجية للجلد والسماح لطبقة جديدة بالنمو.

ـ الجراحة بالبرودة الشديدة: عبر استخدام النيتروجين السائل لتجميد البقع السوداء.

ـالعلاجات المنزلية: مثل استعمال الكريمات المتوافرة بالأسواق الخاصة بإزالة البقع السوداء (لكنها ليست بفعالية الكريمات الطبية)، وعند شراء هذه الكريمات اختر التي تحتوي على أي من (الهيدروكينون، حمض الكوجيك، حمض الجليكوليك، حمض ألفا هيدروكسي