تبدأ تونس اليوم الثلاثاء، العمل بنظام التوقيت الاستثنائي الذي أقره رئيس الحكومة هشام المشيشي. وكان المشيشي قد أعلن عن تقسيم الموظفين إلى فريقين واحد صباحي والثاني مسائي، لاستمرار العمل وعدم تعطيل المرافق مع تفشي فيروس كورونا.

وحسب موقع إذاعة نسمة التونسية، سيتم تقليص ساعات العمل بالنسبة لكل موظف حيث "تنطلق الحصة الصباحية بداية من الثامنة والنصف صباحا إلى حدود منتصف النهار والنصف، والفريق الثاني ينطلق في العمل بداية من منتصف النهار والنصف إلى حدود الخامسة والنصف."

ولا ينطبق الأمر على قوات الأمن والعسكريين والمؤسسات الصحية. من جهة أخرى أعلن المنسق العام لمراكز الإيواء لمصابي فيروس كورونا المستجد في تونس، شوقي لوصيف، أن الدولة ستعمل في الأيام المقبلة على فرض الحجر الموجه على المسنين.

وقال لوصيف في تصريحات إذاعية: "المعركة الحقيقية مع فيروس كورونا المستجد ستكون في خلال الـ15 يوما المقبلة، خاصة وأن الفيروس ينشط خلال فصلي الخريف والشتاء". وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن 2509 إصابات جديدة بفيروس كورونا سجلت يومي 2 و3 أكتوبر الجاري. وسجلت تونس، منذ فبراير الماضي، 22 ألفا و230 إصابة، شفي منها 5032 حالة، بينما سجلت 321 حالة وفاة.