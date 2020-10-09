تلقت مصالح أمن ولاية غليزان مساء أمس الخميس، بلاغا مفاده تعرض صاحب محل لبيع المجوهرات كائن وسط مدينة غليزان لعملية اعتداء وسرقة بالأسلحة البيضاء من قبل أشخاص مجهولين كانوا على متن مركبة من نوع رونو كليو.

وعلى جناح السرعة انتقلت مختلف الوحدات العملياتية إلى عين المكان أين تم تفعيل مخطط تطويق إقليم الاختصاص ومباشرة عملية البحث والتحري عن الفاعلين.

وبعد نصف ساعة تمكنت مصالح الأمن من تحديد هوية الفاعلين وتوقيف شخصين اثنين مشتبه فيهما واسترجاع المركبة التي استعملت في الجريمة و التحقيق لا يزال متواصلاً.