غسيل بشرة الوجه من العادات البسيطة التي يقوم بها أغلب الأشخاص مرتين على الأقل خلال اليوم، حيث تعد من أساسيات النظافة الشخصية. لكن هل تعلمين أن هناك بعض الأخطاء التي قد تضر ببشرة وجهك أثناء الغسيل، خاصةً خلال فصل الشتاء؟ مع انخفاض درجات الحرارة، قد تظهر بعض المشكلات المرتبطة ببشرتك.

فالطقس البارد والهواء الجاف يتسببان في جفاف البشرة، الشعور بالحكة وتشققات الجلد. لذلك، يعد الشتاء بمثابة تحدِ كبير لصحة وجمال بشرتك. لكن، مع بعض الممارسات الخاطئة أثناء العناية بالبشرة وغسيلها، فقد تتفاقم تلك المشكلات.

تعرفي معنا على تلك العادات الخاطئة التي قد تمارسينها بدون وعي أثناء غسيل بشرة وجهك، خاصةً خلال الشتاء.

1ـ الإفراط في غسيل البشرة:

غسيل البشرة بكثرة من أكثر الأخطاء الشائعة التي لا بد من تجنبها خلال الشتاء. فرك البشرة بعنف مع استخدام أنواع الصابون القاسية من أسوأ الطرق التي يتبعها الكثير من الأشخاص لتنظيف البشرة.

2ـ استخدام المنظفات الخاطئة:

تختلف احتياجات البشرة وفقًا لنوعها، فالبشرة الجافة تحتاج لمنظفات كريمية، على عكس البشرة الدهنية التي تحتاج للمنظفات الخالية من الزيوت.

لذلك، تأكدي من اختيار المنظف المناسب لنوع بشرتك مع فحص المكونات جيدًا لتجنب تعريض بشرتك للتلف. المنظفات التي تحتوي على زيت شجرة الشاي وحمض السالسليك هي الأنسب للبشرة الحساسة والمعرضة لحب الشباب.

3ـ استخدام الماء الساخن:

خلال فصل الشتاء، يلجأ العديد من الأشخاص لاستخدام الماء الساخن لغسيل البشرة. لكن على الرغم من ذلك، فالماء الساخن قد يعرض بشرتك للجفاف. بدلًا من ذلك، استخدمي الماء الدافئ أو الفاتر للحفاظ على نعومة البشرة وسلاستها.

فاستخدام الماء الساخن خلال الشتاء يؤدي لظهور التجاعيد المبكرة، وهي من أكثر الأخطاء الشائعة خلال فصل الشتاء.

4- عدم تنظيف البشرة قبل الذهاب للنوم:

الذهاب للنوم قبل تنظيف بشرة الوجه يعرض بشرتك للتلف. خلال اليوم، تتراكم الأتربة والجراثيم على بشرة الوجه، مما يتسبب في تراكم الزيوت التي تؤدي لانسداد المسام وشحوب البشرة.

أيضًا، لا بد من الاهتمام بإزالة أثار المكياج على البشرة قبل الذهاب للنوم.

5- التقشير المفرط للبشرة:

التقشير هو عملية ضرورية للتخلص من الجلد الميت المتراكم على سطح البشرة، مما يساعد على الحفاظ على نعومة ومرونة البشرة.

لكن مع التقشير المفرط للبشرة، تتعرض البشرة للتلف. خلال الشتاء، تقشير البشرة لأكثر من مرتين خلال الأسبوع يتسبب في تلف البشرة وتهيجها.

6- عدم استخدام المرطبات:

أيضًا من الأشياء التي يغفل عنها الكثير من الأشخاص هو استخدام الكريم المرطب بعد غسيل الوجه، خاصةً خلال فصل الشتاء.

من الضروري استخدام الكريم المرطب بعد غسيل البشرة مباشرةً لتعويض الزيوت الطبيعية المفقودة نتيجة لاستخدام منظفات البشرة.

7- استخدام المناشف الغير نظيفة:

مسح بشرة الوجه باستخدام منشفة غير نظيفة قد يتسبب في انتشار الجراثيم على سطح البشرة.

لذلك، احرصي على استخدام منشفة نظيفة لمسح البشرة مع تغييرها يوميًا.