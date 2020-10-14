أفادت مصالح الأرصاد الجوية أن أمطارا غزيرة تجتاح السواحل الوسطى والشرقية للبلاد.

وأوضح تنبه نشر عبر الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، أن تساقط الأمطار سيكون على ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، وجيجل، وذلك ابتداء من الساعة السادسة مساء (18:00) إلى غاية فجر يوم غد الخميس.

وتتراوح الكمية المتساقطة بين 15 و20 ملم.

وأشار نفس المصدر إلى هبوب رياح قوية على السواحل الغربية، والولايات الشرقية الداخلية للوطن، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة (09:00) صباحا إلى غاية الساعة السادسة (18:00) مساء، والولايات المعنية هي: تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، بالإضافة إلى بسكرة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، باتنة، سطيف، ميلة وقسنطينة، حيث تصل سرعة الرياح إلى 50 و60 كلم/سا.

وفق الأرصاد الجوية، كما أن زوابع رملية ستجتاح ولايات أدرار، غرداية وورڨلة، وذلك ابتداء من التاسعة صباحا(09:00) إلى غاية السادسة مساء(18:00).