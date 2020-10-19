عانينا جميعاً من حب الشباب في مرحلة ما من حياتنا، لكن مع الأسف تستمر معاناة بعضنا لفترة أطول من الآخرين، إما لأسباب هرمونية أو لأننا ببساطة لم نتمكن من معالجة هذه البثور على نحو صحيح.

إذا كنتَ قد جرّبت علاجات باهظة الثمن، وعدداً لا يُحصى من الأدوية والمراهم والسيرومات دون جدوى، ربما حان الوقت للجوء إلى علاجات من نوع آخر، ربما قد لا تكون قد جرّبتها من قبل. علاج حب الشباب وفقاً لما ورد في مجلة the list البريطانية، فإن هذه العلاجات الثمانية من شأنها أن تهدئ حبوب الشباب وتقلل الأحمرار والتهيج وتساعد على الشفاء بشكل أسرع:

ـ الثلج لعلاج حب الشباب:

إذا كنت تعاني من حبوب الشباب الكيسية المؤلمة والتي تسبب احمرارا شديداً حولها، ينصح أطباء الجلدية باستخدام مكعبات الثلج لتهدئة الالتهاب.

قد يكون من المزعج أن تضع الماء المتجمد على وجهك، لكنه يمكن أن يساعد في تقليل عمر البثور وإزالتها بسرعة أكبر.

من الممكن أن تلفّ مكعبات الثلج بمنشفة للتخفيف من برودتها قبل وضعها على وجهك.

ـ الهيدروكورتيزون:

يقترح أطباء الجلدية استخدام كريمات الهيدروكورتيزون Hydrocortisone، مثل الكورتيزون 10، للتخفيف من حدة البثور. عادةً ما يرتبط استخدام الهيدروكورتيزون بجفاف الجلد والحكة، ولكنه أيضاً رائع لتقليل الأحمرار والتهيج. وهو حل سريع للتخلص من الحبوب إذا كان لديك مناسبة خاصة ولا ترغب في الذهاب إليها بوجه مليء بالبثور. ولكن، أحذر من المبالغة في استخدام هذه الكريمات، لأن الإفراط يمكن أن يزيد من سوء حالة حب الشباب، كما قد يسبب تهيجات أخرى.

ـ غسول كالامين:

غسول Mario Badescu's Drying Lotion هو المفضل لدى العديد من الناس بسبب فاعليته وسعره المعقول، إذ يبلغ سعره 17 دولاراً.

بفضل مساعدة حمض الساليسيليك، فإن غسول الكالامين يزيل الاحمرار والتورم.

- الكركم:

عندما يتعلق الأمر بعلاج مشاكل البشرة، خاصة حبوب الشباب، فإن الكركم يعتبر أبرز المواد الطبيعية في هذا المجال.

من الممكن تطبيقه بشكل موضعي على البثور، ويمكن كذلك استخدام المنتجات الصناعية الحاوية على الكركم في تركيبها، وكذلك من الممكن إضافته إلى النظام الغذائي الخاص بك. وإذا كنت تعاني من بشرة حمراء أو متهيجة بشكل خاص، فإن قناع الكركم هو أحد الأشياء الأفضل على الإطلاق لتقليل الالتهاب.

ـ زيت شجرة الشاي:

يستخدم زيت شجرة الشاي منذ عصور لعلاج مشاكل البشرة وعلى رأسها حب الشباب. يمكنك استخدامه بمثابة تونر أو تطبيقه كعلاج موضعي للبقع والبثور، ولكن كن حذراً لأنه قد يسبب جفافاً وتقشراً للبشرة، لذا يوصى بتخفيفه بالماء قبل الاستخدام، خاصة إذا كانت بشرتك حساسة.

ـ العسل:

إلى جانب طعمه اللذيذ فإن العسل مضاد رائع للالتهابات كذلك. يمكنك استخدام العسل العادي على وجهك لتخفيف الاحمرار وتهدئة البشرة المتهيجة، حيث من الممكن استخدام قناع العسل مرة واحدة كل أسبوع.

وعلى الرغم من أن العسل العادي رائع ويفي بالغرض، فإن عسل مانوكا هو الخيار الأفضل إذا كان متاحاً.

حتى إنه يستخدم لعلاج الجروح لأن مستوى درجة الحموضة في عسل مانوكا، الذي يميل نحو الحمضية، يساعد في عملية الشفاء.

ـ قشور الموز:

في المرات المقبلة لا ترمي قشر الموز بعد تناوله، فهو غني بمضادات الأكسدة والبوتاسيوم، كما أنه مفيد للغاية في علاج حب الشباب. يمكنك حفظ قشر الموز وتقطيعه وفرك القشر على المناطق المصابة. سيقلل ذلك من الأحمرار والتورم ويساعد على الشفاء من حبوب الشباب بشكل أسرع.

ـ الصبار:

ربما يكون الصبار هو العلاج الأكثر شيوعاً لحروق الشمس، لكن هل تعلم أنه يساعد في علاج حب الشباب أيضاً؟ طبعاً نعني بالصبار هنا نبات الألوفيرا الطبيعي، بدون أي إضافات أخرى كتلك التي تستخدمها العلامات التجارية في منتجاتها. يعمل الألوفيرا على تخفيف حدة الاحمرار والالتهاب وتسريع عملية الشفاء من البثور.