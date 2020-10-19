تمكنت، أمس، الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سعيدة من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 14 شخصا ينحدرون من مختلف ولايات الوطن يحترفون التزوير في الملفات القاعدية ذات أصل أجنبي، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات .

وقائع القضية تعود إلى إستغلال معلومة من طرف نفس الفرقة الشرطية، مفادها وجود أشخاص بإقليم الإختصاص يقومون بإيداع ملفات قاعدية مزورة تخص مركبات على مستوى مكاتب حركة السيارات، ما استدعى طلب إذن وكيل الجمهورية لدى محكمة سعيدة لفتح تحقيق معمق في القضية ما أسفر عن حجز 10 مركبات و 14 شخصا متورطا في تزوير الملفات القاعدية ذات أصل أجنبي والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، حيث اتخذت الضبطية الفضائية الإجراء القضائي اللازم ضد المشتبه فيهم لإحالة الملف أمام النيابة العامة لدى محكمة سعيدة .