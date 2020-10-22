تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية تبسة، مساء أمس الأربعاء، من إنقاذ عائلة من موت محقق اختنق أفرادها بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة بيتهم.

وأوضح بيان لذات المصالح أن الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة أنقذت مساء أمس عائلة من موت محقق إثر اختناق أفرادها الأربعة (أم وثلاثة أطفال) بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بمنزلهم العائلي الواقع بحي الحرية بسكانسكا في مدينة بتبسة.

وأضاف نفس المصدر أن أفراد العائلة الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و26 سنة وجدوا في حالة إغماء حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان وتزويدهم بالأكسجين وتحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالجرف في تبسة.