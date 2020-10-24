توفي تسعة أشخاص وأصيب 935 أخرون بجروح خلال الـ 48 ساعة الأخيرة جراء حوادث مرور وقعت على المستوى الوطني، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أنه بخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 47 عملية تحسيسية عبر 09 ولايات (34 بلدية) لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 100 عملية تعقيم عبر 15 ولاية (49 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع، حيث خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 275 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 46 سيارة إسعاف و 48 شاحنة.

وفي إطار نشاطاتها قامت مصالح الحماية المدنية خلال ذات الفترة أيضا بـ"إخماد 05 حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولايات بومرداس، الجلفة، سوق أهراس، وهران و تيزي وزو ، حيث أدت هذه الحرائق إلى إصابة 04 أشخاص بصعوبة في التنفس جراء الدخان بولاية سوق أهراس(...) إذ تم التكفل بالضحايا في عين المكان ونقلهم إلى المستشفى المحلي"