استدعى وزير الخارجية الإثيوبي السفير الأميركي بالبلاد للحصول على توضيح بشأن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن سد النهضة والتي حذر فيها من أن عدم التوصل لاتفاق قد ينجم عنه عمل عسكري.



وقال وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو إن “التحريض على الحرب بين إثيوبيا ومصر من قبل رئيس أمريكي في منصبه لا يعكس الشراكة طويلة الأمد والتحالف الإستراتيجي بين إثيوبيا والولايات المتحدة ولا هو مقبول في القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول”، وفق ما جاء في بيان.



وشدد الوزير الإثيوبي أن بلاده “لن تتوقف وأنها ستواصل بناء مشاريعها الكبيرة”.



وذكرت الخارجية الإثيوبية، في بيان، أن سد النهضة “مشروع عملاق سيحول الشعب من حالة الفقر إلى حالة الغنى.. وأن العمل عليه لن يتوقف”.