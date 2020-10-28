أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من برج بوعريريج وتيبازة، فيما تم كشف وتدمير مخبأ يحوي 96 طلقة من مختلف العيارات ومخزن ذخيرة ومقبض خاص ببندقية صيد وأغراض أخرى خلال عملية بحث وتفتيش بميلة، حسبما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود وحراس السواحل ومصالح الأمن الوطني والجمارك 23 تاجر مخدرات وضبطت كميات ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ 26 قنطارا و 13.5 كيلوغراما خلال عمليات متفرقة.

وفي هذا الصدد، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي 03 تجار مخدرات وحجزت 15 قنطارا و23 كيلوغراما من الكيف المعالج في عمليات منفصلة ببشار، في حين أوقفت مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع حراس الحدود ومصالح الجمارك بالنعامة 04 تجار مخدرات آخرين وضبطت كمية أخرى من الكيف المعالج تُقدر بـ 09 قناطير و11 كيلوغراما.

وفي نفس السياق، تم توقيف 16 تاجر مخدرات وحجز 179.5 كيلوغرام من الكيف المعالج و39844 قرص مهلوس و08 مركبات في عمليات أخرى متفرقة بكل من الوادي وتلمسان وعين تموشنت وتلمسان ووهران وباتنة وورڨلة وتبسة وأم البواقي.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وتندوف وجانت، 42 شخصا وحجزت 23 مركبة و73 مولدا كهربائيا و49 مطرقة ضغط و107 كيس من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير وأغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى 6.545 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، فيما أوقفت مصالح الدرك الوطني 42 شخصا وحجزت 21 بندقية صيد و4019 خرطوشة خاصة ببنادق الصيد و138474 وحدة من الألعاب النارية و40308 وحدة من مختلف المشروبات و4860 حزمة من مادة التبغ و17 مركبة، وهذا خلال عديد العمليات المتفرقة بكل من بكل من سطيف وخنشلة وتبسة وقسنطينة وبجاية والمسيلة وتيزي وزو وورڨلة ومستغانم وسعيدة والأغواط والوادي وإن أمناس.

كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 9821 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار. وفي سياق آخر، تمكن حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني من إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 65 شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية وقوارب تقليدية الصنع بكل من الجزائر وعنابة وسكيكدة والطارف وتلمسان، فيما تم توقيف 80 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من إليزي وتلمسان وبشار وعين ڨزام والنعامة وورڨلة والوادي وتبسة وعين تموشنت.