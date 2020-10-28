قدمت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل"، لمكتتبي موقع 1700 وحدة سكنية درموش، ببلدية برج البحري في ولاية الجزائر، توضيحات متعلقة بوضعية الأشغال في موقع حصة 600 وحدة سكنية.

وأوضح بيان الوكالة المنشور عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"أن الأشغال في موقع 600 وحدة سكنية، جارية بوتيرة غير مقبولة، غير أن الوكالة فضلت عدم التوجه إلى فسخ الصفقة مع شركة الانجاز SARL SOCIETE GENERALE ENTREPRISE ، وحثها على تدعيم الورشة بالوسائل المادية والبشرية، بهدف الرّفع من وتيرة الأشغال و إنهائها، لأجل تسليم المفاتيح في أقرب الآجال الممكنة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بالنسبة لحصة 1100 وحدة سكنية، فبعد فسخ الصفقة بتاريخ 6 أكتوبر 2020 مع شركة الانجاز العاجزة SARL SOCIETE GENERALE ENTREPRISE، تسهر الوكالة على تطبيق إجراءات الفسخ بتحميل الشركة مسؤوليتها المتعلقة بالأضرار الناجمة عن عدم إتمامها للأشغال في الموقع.

وقد تم تكليف مكاتب دراسات و رؤساء مشاريع، بتقييم الأشغال المنجزة والمتبقية، ومعالجة النقائص المسجّلة مع رفع التحفظات في كل العمارات.

وبعد الانتهاء من إعداد دفتر الشروط، سيتم الإعلان عن الشركة المكلفة بإنجاز هذا المشروع.

وتفيد الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره، أنها اتخذت هذه الإجراءات وفقا للتنظيم المعمول به، وحرصا منها على الدفع بالأشغال في المشروع، بغية تقريب آجال تسليم سكناته.