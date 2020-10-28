سجلت مصالح الأمن الوطني 325 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 أكتوبر الجاري أسفر عن وفاة 12 شخصا وإصابة 366 آخرين بجروح متفاوتة.

ومقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت الحصيلة ارتفاعا قدر بـ +15 حالة وانخفاضا في عدد الجرحى قدر بـ -1 حالة وكذا في عدد الوفيات بـ - 3 حالات.

وتشير المعطيات ذات الصلة أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96% نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وفي هذا الإطار، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها الى مستعملي الطريق العام إلى "توخي كثير الحيطة والحذر أثناء السياقة مع ضرورة احترام قانون المرور, السرعة المحددة والمراقبة الدورية للمركبة حفاظا على سلامة الجميع".

كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات 24 سا/24.