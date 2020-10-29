توفيت امرأة حامل، اليوم الخميس ببلدية حاسي بحبح ( 50 كيلومترا شمال الجلفة) جراء اختناقها بغاز أحادي أوكسيد الكربون، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية، الرقيب علي قريش، بأن مصالح الوحدة الثانوية لمدينة حاسي بحبح تلقت نداء تدخل في حدود الساعة العاشرة صباحا، لأجل ضحية متوفية داخل مسكنها الكائن بحي "المجاهد بوقرن محمد" ، إثر استنشاقها لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث والمتسرب من أنبوب المدفأة.

ولدى تدخل الأعوان حولت الضحية وهي امرأة حامل تبلغ من العمر 29 سنة، لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى العقيد "أحمد بوڨرة" بمدينة حاسي بحبح.

وبعد هذا الحادث، جددت مصالح الحماية المدنية نداءها للمواطنين بضرورة التقيد بسبل الحيطة والحذر والإلتزام بالنصائح والإرشادات الوقائية بغية التقليل من خطر الاختناقات بغاز أكسيد الكربون.