أوقفت إدارة إحدى المدارس في منطقة مولينبيك سان- جان بالعاصمة البلجيكية بروكسل، مدرساً عن العمل، أمس الجمعة، بعد أن عرض على تلاميذه رسوماً مسيئة للنبي محمدعليه أفضل الصلاة والتسليم.

وعرض المدرس البلجيكي، إحدى الرسوم الكرتونية التي نشرتها سابقاً مجلة شارلي إيبدو الفرنسية، وذلك أثناء شرحه لحادثة مقتل المدرس الفرنسي صامويل باتي.

ونقل موقع "ديلي ميل" البريطاني عن متحدث باسم عمدة مولينبيك قوله إن "قرارنا يعتمد بشكل خاص على حقيقة أن هذه صور فاحشة، حتى ولو لم تكن للنبي لفعلنا الشيء نفسه"، بحسب قوله. وأضاف المتحدث أن "تعليق عمل المدرس ليس عقوبة، لكنه إجراء تأديبي، وبعد ذلك يمكن للمدرس أن يواجه إجراءات إدارية".

من جانبها، ذكرت صحيفة "LaLibre" البلجيكية أن "أسر التلاميذ ذكروا، استناداً إلى أقوال أطفالهم بعد الدروس، أن المدرس قدم لهم حاسوباً لوحياً أظهر عبره الصور واقترح على هؤلاء الذين لم يريدوا رؤيتها النظر في الأرض أو أي مكان آخر". وأوضحت الصحيفة أن "المدرس كان يعطي دروس المواطنة في صف يبلغ فيه متوسط عمر الأطفال 11 عاماً".