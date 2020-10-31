ساهم الدولي الجزائري بغداد بونجاح في تأهل فريق السد القطري لنهائي كأس الأمير لكرة القدم، على حساب الدحيل حامل اللقب بنتيجة (4-1) في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب عبدالله بن خليفة في الدور ضمن نصف النهائي للمسابقة.

و سجل بونجاح الذي اقحمه المدرب تشافي في بداية الشوط الثاني الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 77 من المباراة.

أما الاهداف الثلاثة الاخرى فكانت بواسطة كل من خوخي بوعلام (د 59)، وغيليرمي توريس (د 64)، وردريغو تباتا (د 88) فيما سجل البرازيلي باولو دي سيلفا ادميلسون في الدقيقة 10 للدحيل.

وسيلاقي السد نظيره العربي في النهائي بعد فوز الأخير على المرخية أمس (2-0).

وثأر السد من الدحيل بنفس النتيجة التي خسر بها النهائي، كما أثبت أفضليته على منافسه وفاز عليه في قمة مؤجلة لحساب الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقد دخل الفريقان المواجهات بطموحات وآمال عالية، فالدحيل يبحث عن الاحتفاظ بلقبه وبلوغ النهائي من أجل التتويج للمرة الثالثة على التوالي، حيث كان آخر لقب له على حساب السد برباعية مقابل هدف واحد في استاد الجنوب.

أما السد فكان يبحث عن استعادة لقب غاب عن خزائنه طوال سنتين، كما انه كان يريد إثبات تفوقه على الدحيل خاصة بعد الفوز الاخير في الدوري (3-1).

يذكر أن المهاجم الجزائري، عاد للمنافسة بعد غيابه بداعي الإصابة في المباراتين الاخيرتين لفريقه.