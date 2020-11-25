أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اللقاح المحلي لفيروس كورونا وصل مرحلة متقدمة.

وجاء هذا الإعلان خلال كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه "العدالة والتنمية" في العاصمة أنقرة، حسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وأفاد أردوغان أن لقاح كورونا المحلي بلغ مرحلة متقدمة، مشيرا إلى أن تركيا تهدف لجعله متاحا للاستخدام في أفريل القادم على أبعد تقدير.

وأضاف: "نسعى لتقديم لقاح كورونا الذي طورناه للبشرية جمعاء".