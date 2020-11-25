أدى تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون من مدفأة منزل إلى وفاة امرأة عمرها 65 سنة ببلدية الحراش بالجزائر العاصمة، حسب ما أفاد به الملازم أول خالد ين خلف الله المكلف بالإعلام لدى المديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن الحادث وقع بمنزل بـ14 شارع فاطمة نسومر بحسان بادي (بلفور سابقا) ببلدية الحراش حيث تم العثور على امرأة ذات 65 عاما جثة هامدة بعد استنشاقها لغاز أحادي الكربون المنبعث من المدفأة بغرفة الجلوس فيما تم إنقاذ ابنها ذي 39 سنة بعد استنشاقه هو الاخر للغاز السام حيث تم نقله على جناح السرعة من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مستشفى زميرلي بالحراش وحالته مستقرة حاليا.

و سخرت مصالح الحماية المدنية شاحنة إطفاء وسيارتي 02 إسعاف لنقل جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث لمستشفى زميرلي بالحراش، حسب ذات المصدر.