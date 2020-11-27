حذرت الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة في نشرية خاصة، من تساقط أمطار غزيرة، تتعدى 40 ملم محليا في ولايات غرب ووسط وشرق البلاد.

وأوضحت النشرية أن الأمطار ستجتاح ولايات: سعيدة، معسكر، غليزان، البيض، تيارت، الأغواط، الجلفة، تسمسيلت، والمسيلة، بالإضافة، وذلك ابتداء من الساعة السادسة مساء من اليوم الجمعة، لتستمر لغاية الساعة التاسعة صباحا من يوم غد السبت.

كما حذرت نشرية خاصة أخرى من تهاطل أمطار غزيرة، على ولايات: الشلف، تيبازة، عين الدفلى، البليدة، المدية، الجزائر العاصمة، البويرة، تيزي وزو، بومرداس، وبرج بوعريريج، تتعدى كميتها 60 ملم محليا وأشار المصدر إلى أن تساقط الأمطار سيكون من الساعة الحادية عشر من ليلة اليوم الجمعة وتستمر إلى غاية الساعة الثامنة من صباح يوم غد السبت.

وأوضح تنبيه، نشر عبر الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، استمرار تساقط الأمطار على ولايات: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، النعامة وبشار وذلك إلى غاية التاسعة من ليلة اليوم الجمعة، الكمية المتساقطة تصل 40 ملم محليا. كما أفاد تنبيه آخر، أن أمطارا غزيرة ستميز ولايات: بجاية، سطيف، باتنة، بسكرة وخنشلة، وذلك ابتداء من الساعة الثالثة من فجر غد السبت.