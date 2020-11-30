تواصل قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، الهجوم ضد قوات الاحتلال المغربي على طول جدار العار لليوم الثامن عشر على التوالي، بحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الصحراوية.

واستنادا لذات البيان، فان "قوات الاحتلال المغربي قد تعرضت للقصف المكثف، حيث شهد يوم أمس الأحد وصباح اليوم الاثنين، هجمات لقوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفوا من خلالها قواعد جنود الاحتلال خلف جدار العار المغربي".

وخلال يوم أمس، "استهدفت قوات جيش التحرير عدة مواقع ابرزها، قواعد منطقة گلب النص بقطاع آوسرد، كما قصفت اليوم مواقع جنود الاحتلال في قطاع السمارة و منطقة روس السبطي بقطاع المحبس"، حسب ذات المصدر.

ولا زالت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تنفذ هجومها ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.

تجدر الإشارة، إلى أن جيش التحرير الشعبي الصحراوي يشن هجمات مكثفة يومية على طول مواقع وتخندقات القوات المغربية منذ إقدام الاحتلال على خرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال الهجوم على المدنيين الصحراويين العزل، الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي أمام ثغرة الكركرات غير الشرعية.