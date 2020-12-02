وافقت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، على استخدام اللقاح الذي تنتجه شركتا "فايزر" و"بيونتيك" ضد فيروس كورونا المستجد. وقالت الحكومة في بيان: "تم قبول توصية وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية المستقلة للموافقة على لقاح كوفيد-19 من شركتي فايزر وبيونتيك".

وأضاف البيان أن اللقاح سيتوفر في أنحاء بريطانيا ابتداء من الأسبوع المقبل، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية. وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية قائلا: "لدى هيئة الخدمات الصحية الوطنية عقود من الخبرة في تقديم برامج التطعيم على نطاق واسع، وستعمل على الاستعداد بشكل مكثف لتوفير الرعاية والدعم لجميع المؤهلين للتلقيح".

وكانت شركتا "فايزر" و"بيونتيك" قد تقدمتا بطلب للحصول على ترخيص لتسويق لقاحهما ضد كورونا في أوروبا.