أطلقت وزارة الموارد المائية أمس الثلاثاء تطبيقا جديدا أسمته "خدمتي" (Khidmati) لفائدة مستخدمي ومهنيي قطاع المياه في إطار رقمنة القطاع وتبسيط الإجراءات الإدارية. وفي هذا الشأن قال وزير الموارد المائية أرزقي براقي الذي ترأس حفل إطلاق هذا التطبيق بمقر وزارته "أن هذا التطبيق الذي أطلق بثلاث لغات وهي العربية والفرنسية والإنجليزية سيسمح بتحسين الخدمة العمومية والقضاء على البيروقراطية".

وأضاف براقي، علاوة على التكفل بانشغالات المواطنين فإن هذا التطبيق الجديد سيمكن من معرفة المشاكل التي تعترض تقدم بعض المشاريع. وأشار مقدم التطبيق، يوسف لهوازي أن "هذه البوابة المخصصة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين من شانها تسهيل الدفع الإلكتروني للفواتير أو ملأ طلبات الربط بشبكة الماء الصالح للشرب دون أن يتنقلوا".

وأما عن استخدامات هذا التطبيق بالنسبة لمهنيي القطاع ومكاتب الدراسات وشركات استغلال المياه المعدنية فإن البوابة تمكنهم من تقديم طلباتهم وإرسال ملفاتهم للمصالح المعنية عبر الأنترنت. وتابع لهوازي "يحصل المستخدمون على كلمة سر للولوج إلى حساباتهم الخاصة و متابعة تقدم ملفاتهم خطوة بخطوة".

وخلص لهوازي إلى القول بأنه على العموم" فإن الهدف من هذا التطبيق هو الحد قدر المستطاع من التواصل المباشر مع المواطنين والمؤسسات مع ضمان سهولة معالجة طلباتهم وملفاتهم".

وتتضمن البوابة أيضا صفحة فايسبوك للوزارة و قناة يوتيوب تقدم معلومات حول القطاع وتقدم المشاريع.